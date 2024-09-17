17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Fenerbahçe Kulübü'nü kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 16:21 Güncelleme: 17.09.2024 16:31
ABONE OL
Başkan Erdoğan Fenerbahçe Kulübü’nü kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör