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Pendik'te "boykot" pankartı asan esnafa İBB'den ceza! AK Parti'den tepki...

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 17.09.2024 20:14 Güncelleme: 17.09.2024 20:48
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Pendik’te boykot pankartı asan esnafa İBB’den ceza! AK Parti’den tepki...

Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa İBB zabıta ekipleri, "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kesti. Bunun üzerine İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabı paylaşımında cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine de yer vererek CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

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