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Başkan Erdoğan, Polonya Meclis Başkanını kabul etti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 18:24
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Başkan Erdoğan, Polonya Meclis Başkanını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı kabul etti.

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