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İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi başlıyor: 2034 yılında tamamlanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:26 Güncelleme: 18.09.2024 11:34
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İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi başlıyor: 2034 yılında tamamlanacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Ankara ile İstanbul arasına yapılacak Süper Hızlı Tren Projesi'nin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Uraloğlu projenin 2034 yılında tamamlanacağını belirtti.

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