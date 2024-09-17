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İzmir Körfezi için bakanlık seferber! Acil eylem planı ay sonu açıklanacak

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:31 Güncelleme: 17.09.2024 13:44
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İzmir Körfezi için bakanlık seferber! Acil eylem planı ay sonu açıklanacak

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle meydana balık ölümlerini araştırmak ve denizlerdeki hayatı korumak için bilim insanlarını göreve çağıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bakan Yardımcısı Fatma Varank "İzmir Körfezi Acil Eylem Planı ay sonunda açıklanacak, uzun ve orta vadeli eylem planı kasımda netleşecek" dedi.

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