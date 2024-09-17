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FETÖ'cüler yurt dışına kaçarken teknede yakalandı! Muğla'da operasyon...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 13:28 Güncelleme: 17.09.2024 13:56
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FETÖ’cüler yurt dışına kaçarken teknede yakalandı! Muğla’da operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda FETÖ'den ihraç edilen 5 hakim ve 2 emniyet personelinin tekneyle Muğla'dan yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.

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