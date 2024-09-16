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AK Parti'de MYK toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kongre süreci ve sahadan gelen son bilgiler masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 16.09.2024 10:04 Güncelleme: 16.09.2024 10:10
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AK Parti’de MYK toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kongre süreci ve sahadan gelen son bilgiler masada

Başkan Erdoğan bugün partisinin Ankara'daki merkez binasında MYK toplantısına liderlik edecek. Toplantının ana gündem maddesini kongre süreci ve hazırlık aşaması oluşturuyor. Saha taramalarına büyük önem veren AK Parti'de elde edilen son bilgiler Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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