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Kalıcı ateşkes ve esir takası masada! İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 20:25 Güncelleme: 13.09.2024 21:32
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Kalıcı ateşkes ve esir takası masada! İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

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