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Baba Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Nevzat itirafçı değil katil"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.09.2024 20:47 Güncelleme: 14.09.2024 01:40
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Baba Arif Güran’dan A Haber’e özel açıklamalar! Nevzat itirafçı değil katil

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan baba Arif Güran A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Arif Güran,Narin'in cesedini dereye bırakan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın katilden farkı olmadığını belirterek " İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor bana sabırlı ol diyordu. Böyle bir vahşet var mı?" dedi. Baba Güran "Katil bulunana kadar herkes şüpheli. Katil bulununca taziyeye oturacağım. Devlet katile cezasını verecek." dedi.

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