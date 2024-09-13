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Cevdet Yılmaz'dan Ayşenur Eygi açıklaması: Cenazesine katılacağız

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 18:51
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Cevdet Yılmaz’dan Ayşenur Eygi açıklaması: Cenazesine katılacağız

İsrail askeri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Ayşenur Eygi'nin yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacağını söyledi.

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