13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'da! Otopsi raporu ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:05 Güncelleme: 13.09.2024 09:25
ABONE OL
Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi İstanbul’da! Otopsi raporu ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi. Eygi için İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlenirken, cenaze Eygi'nin memleketi İzmir'e götürülecek. Diğer yandan Eygi'nin otopsi raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör