12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:12 Güncelleme: 12.09.2024 11:15
ABONE OL
Türkiye’den Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör