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İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi yalanı ABD basınında: 50 görüntü incelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 15:13 Güncelleme: 12.09.2024 15:18
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İsrail’in Ayşenur Ezgi Eygi yalanı ABD basınında: 50 görüntü incelendi

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi İsrail ordusunun vurarak öldürdüğü Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı. Haberde İsrail'in "Eygi'nin şiddetli bir çatışma sırasında kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini" belirtilen açıklamasını çürütebilecek nitelikte detaylar yer aldı. İşte detaylar...

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