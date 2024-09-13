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MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna operasyon: Azad Akıncı öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 08:37 Güncelleme: 13.09.2024 09:02
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MİT’ten PKK’nın sözde sorumlusuna operasyon: Azad Akıncı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Mahmur Kampı sözde Genel Sorumlusu Adıl Mardin Kod Azad Akıncı’yı Irak/Mahmur’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. PKK terör örgütü Mahmur Kampı'nı terörist yetiştirmek için kullanıyordu.

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