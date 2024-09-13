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Antalya Havalimanı'ndan rekor! 8 ayda yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 17:48
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Antalya Havalimanı’ndan rekor! 8 ayda yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı

Turistlerin en gözde noktalarından biri olan Antalya'da havalimanının yolcu trafiği dikkat çekti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre Antalya Havalimanı'nda ağustosta yaklaşık 6 milyon, 8 ayda ise 26 milyon 629 bin yolcuya hizmet verildi.

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