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Kremlin'den Erdoğan-Putin zirvesi için açıklama: Türkiye'yi ziyaret edebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:46 Güncelleme: 11.09.2024 14:01
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Kremlin’den Erdoğan-Putin zirvesi için açıklama: Türkiye’yi ziyaret edebilir

20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Kritik zirveye yönelik Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in zirve kapsamında bir araya gelebileceği belirtildi. Diğer yandan Putin'in Ankara ziyaretine ilişkin de detaylara yer verilirken "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putin'in Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini umuyoruz" denildi.

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