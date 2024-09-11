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Kamu alımlarında yapay zeka dönemi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:38
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Kamu alımlarında yapay zeka dönemi

HAVELSAN'ın geliştirdiği yeni yapay zeka platformu, ilk görevine Kamu İhale Kurumu'nda başlayacak. İki kurum arasında sözleşme imzalanırken, İş Zekası Platformu'nun da devreye alınması bekleniyor.

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