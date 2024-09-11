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Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.09.2024 16:31
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Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu

2014 yılında göreve başlayan Bayraktar TB2 filosunun envanterinde bulunan S5 kuyruk numaralı İHA, 10 bin saatlik uçuş süresini tamamlayarak emekli edildi. S5 kuyruk numaralı İHA, gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu.

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