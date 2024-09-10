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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da sıcak temas! Suudi ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:04 Güncelleme: 10.09.2024 18:20
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Mısır’da sıcak temas! Suudi ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Suudi Arabistan ve Tunus dışişleri bakanlarıyla ile ayrı ayrı görüştü.

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