29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hırvatistan'da önemli temaslar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:39
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hırvatistan’da önemli temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gitti. Bakan Fidan burada Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör