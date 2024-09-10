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Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında imzalar atıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:35
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Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un katıldığı Batum’daki Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Üçlü Mutabakat Metni imzalandı.

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