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CHP'de Mansur Yavaş krizi! 3 gün boyunca haber verilmemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 07:50 Güncelleme: 09.09.2024 07:57
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CHP’de Mansur Yavaş krizi! 3 gün boyunca haber verilmemiş

CHP Kurultayı'na Mansur Yavaş'ın sözleri damga vururken, Yavaş'a uygulanan ayrımcılığın arkasında Ekrem İmamoğlu'na yakın 2 ismin bulunduğu iddia edildi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile divan başkanlığı görevini üstlenen İstanbul milletvekili Gökan Zeybek'in konuşma yapması için ABB Başkanı Yavaş'a bilgi vermediği ve konuşmasını kısa kesmesini istedikleri öğrenildi.

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