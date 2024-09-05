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MSB'den 'kılıçlı yemin' tartışmasıyla ilgili flaş açıklama

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 12:02 Güncelleme: 05.09.2024 12:17
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MSB’den ’kılıçlı yemin’ tartışmasıyla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan "kılıçlı yemin" ile ilgili olarak "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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