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12 ilde terör örgütü üyelerine "Gürz" darbesi! 33 kişi yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:33
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12 ilde terör örgütü üyelerine Gürz darbesi! 33 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde eş zamanlı olarak terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 33 şüpheli yakalandı.

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