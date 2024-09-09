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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:20
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Muğla’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü.

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