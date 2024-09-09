09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 21 hedef imha edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:58 Güncelleme: 09.09.2024 10:01
ABONE OL
Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 21 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 21 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör