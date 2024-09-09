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Hulusi Akar'dan AB'ye net çağrı! "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabullenin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.09.2024 23:08 Güncelleme: 10.09.2024 00:40
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Hulusi Akar’dan AB’ye net çağrı! Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabullenin

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolararası Konferansı’nda konuştu. Akar, Avrupa Birliği'nden (AB) Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabullenmesini istedi.

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