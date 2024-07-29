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TBMM'de Mavi Vatan gerginliği! Hulusi Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı: Parçalamak isteyenleri çukurlara gömdük

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 15:12 Güncelleme: 29.07.2024 15:18
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TBMM’de Mavi Vatan gerginliği! Hulusi Akar’ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı: Parçalamak isteyenleri çukurlara gömdük

CHP'li Namık Tan'ın Türkiye'nin denizlerde ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini "masal" olarak nitelemesinin ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Tan'a sert sözlerle yüklendi. TBMM'de konuşan Akar "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullandı. Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı. İşte o anlar...

CHP'nin dış politikasına yön veren eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerle ilgili ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini "masal" olarak niteledi.

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde konuşan Tan, Mavi Vatan ve TSK hakkında skandal ifadeler kullandı.

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEDİ

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan İstanbul Milletvekili Tan, "Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından -o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca- neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYASİ SAVRULMA VE SORUMSUZLUK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."

TÜRK DÜŞMANLARI KAYBEDECEK

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan için söylediği sözlere de tepki gösteren bir diğer isim de MHP lideri Bahçeli oldu. Bahçeli açıklamasında "Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"MAVİ VATANI PARÇALAMAK İSTEYENLER ÇUKURLARA GÖMÜLDÜ"

Diğer yandan TBMM'de konuşma yapan Hulusi Akar da Namık Tan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Akar'ın sözleri sonrasında TBMM'de ortalık karıştı.

Akar yaptığı açıklamada "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullanırken CHP ve DEM sıralarından uğultular yükseldi.

TBMM’de Mavi Vatan gerginliği!TBMM’de Mavi Vatan gerginliği! TBMM'DE MAVİ VATAN GERGİNLİĞİ!

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