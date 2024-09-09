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CHP'de yasak aşk iddiası! Ali Mert Taşçıer asistanla yakınlaştı Gamze Taşçıer Çanakkale Belediyesi'ni bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 07:34 Güncelleme: 09.09.2024 08:58
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CHP’de yasak aşk iddiası! Ali Mert Taşçıer asistanla yakınlaştı Gamze Taşçıer Çanakkale Belediyesi’ni bastı

CHP'de Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığı görevini yürüten Ali Mert Taşçıer'in adı yasak aşk skandalına karıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in eşi olan Ali Mert Taşçıer'in Muharrem Erkek'in asistanlığını yapan S.S. ile aralarında yakınlaşma olduğu iddia edildi. Gamze Taşçıer'in ikili arasındaki yazışmaları gördüğü ve durumun ardından Çanakkale Belediyesi'ni bastığı öne sürüldü.

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