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Bakan Tekin açıkladı! Şehitlerimiz için tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.09.2024 23:52 Güncelleme: 08.09.2024 23:52
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Bakan Tekin açıkladı! Şehitlerimiz için tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için 81 ilde yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı yarın tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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