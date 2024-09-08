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Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:15 Güncelleme: 08.09.2024 20:23
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Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

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