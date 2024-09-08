08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM'nin olağanüstü toplanma başvurusu reddedildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:55
ABONE OL
TBMM’nin olağanüstü toplanma başvurusu reddedildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için yapılan başvurunun karşılanamayacağını CHP grubuna bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör