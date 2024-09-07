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Bakan Yerlikaya şehit polis ailesini ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 07.09.2024 19:26
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Bakan Yerlikaya şehit polis ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da firari şahıs tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Memur Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti.

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