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Başkan Erdoğan'dan açılışı yapılan Gölcük Devlet Hastanesi'ne ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 07.09.2024 22:33 Güncelleme: 07.09.2024 22:49
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Başkan Erdoğan’dan açılışı yapılan Gölcük Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Gölcük Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti.

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