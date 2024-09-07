08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı kamerada! 1 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 23:59 Güncelleme: 08.09.2024 00:03
ABONE OL
İstanbul’da Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırı kamerada! 1 gözaltı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programının ardından çıkışta yumruklu saldırıya uğradı. Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı anı anbean kameraya yansırken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör