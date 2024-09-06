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Başkan Erdoğan: Irkçı faşizmin merkez üssü sanal alemdir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:52 Güncelleme: 06.09.2024 15:29
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Başkan Erdoğan: Irkçı faşizmin merkez üssü sanal alemdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Öğretim Yılı Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde vesayetçi uygulamanın kalktığını söyleyen Erdoğan "Katsayı ve başörtüsü yasağı zulmüne son verdik" ifadelerini kullandı. Erdoğan oyun platformlarının gençleri zehirlediğini belirtilirken çocukların aile yapısının bozan sapkın akımlara özendirildiğini vurguladı.

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