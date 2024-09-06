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İYİ Parti'de bir istifa daha: Milletvekili sayısı 31'e düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:40 Güncelleme: 06.09.2024 14:49
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İYİ Parti’de bir istifa daha: Milletvekili sayısı 31’e düştü

İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 31'e düşerken Ataş yaptığı açıklamada "Bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur." ifadelerini kullandı.

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