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4 günde 27 terörist öldürüldü! Irak'ın kuzeyine operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 12:54 Güncelleme: 06.09.2024 13:25
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4 günde 27 terörist öldürüldü! Irak’ın kuzeyine operasyon

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 4 günde 27 PKK'lı teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Açıklamada 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

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