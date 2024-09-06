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MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da: Siyaset ve güvenlikte işbirliği vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:34 Güncelleme: 06.09.2024 11:43
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya’da: Siyaset ve güvenlikte işbirliği vurgusu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya’nın başkenti Trablus’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alınırken bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusu yinelendi. İşte detaylar...

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