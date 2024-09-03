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İzmir'de ABD'li askerlere saldıranlar hakkında gelişme! Tutuklandılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:34 Güncelleme: 03.09.2024 21:17
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İzmir’de ABD’li askerlere saldıranlar hakkında gelişme! Tutuklandılar

İzmir'de ABD'li 2 askere saldıran 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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