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Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz silah kazası ile şehit oldu | Bakan Yerlikaya'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 23:18 Güncelleme: 03.09.2024 23:35
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Diyarbakır’dan acı haber! 1 askerimiz silah kazası ile şehit oldu | Bakan Yerlikaya’dan açıklama

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir asker, silah kazası sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yayınladığı taziye mesajında "Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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