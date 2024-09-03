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Kaynaştırma öğrencileri için "farklılaştırılmış eğitim" başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:18
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Kaynaştırma öğrencileri için farklılaştırılmış eğitim başlıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim sisteminde özel eğitim ihtiyacındaki kaynaştırma öğrencilerinin, sınıflarda akranlarıyla öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesini sağlamak için yeni stratejiler belirlendi. Konuya ilişkin uluslararası normlara uygun hazırlanan 12 rehber kitap öğretmenlerin dikkatine sunuldu.

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