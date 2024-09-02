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MSB'den "Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 14:36 Güncelleme: 02.09.2024 16:11
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MSB’den Teğmenlere soruşturma iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, "Teğmenlere tahkikat başlatıldı" iddiasını yalanladı. MSB, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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