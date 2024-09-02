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Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 02.09.2024 15:35 Güncelleme: 02.09.2024 15:35
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Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Savunma ve havacılık sektörü, ihracat performansındaki artışı ağustos ayında da sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

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