BOTAŞ ve Shell arasında LNG anlaşması imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Shell arasındaki uzun vadeli LNG anlaşması kapsamında 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Söz konusu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Bayraktar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yıllık doğal gazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek durumda olduğunu, bu kapsamda dengeli bir tedarik portföyü oluşturmak amacıyla hem komşu ülkelerle hem de uluslararası şirketlerle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğal gaz ticareti yaptığını belirterek, "Bu yıl 50. kuruluş yılını idrak eden BOTAŞ 2023 yılındaki 26,5 milyar dolarlık satışıyla Türkiye'nin açık ara en büyük şirketi konumundadır." dedi.
Doğal gaz tedarik portföyünün çeşitlendirilmesi doğrultusunda yarım asırlık tecrübeye sahip BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması imzalanacağını bildiren Bayraktar, "Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.
Bu anlaşmanın iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğal gaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu işbirliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İşbirliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz."
TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI YILLIK 80 MİLYAR METREKÜP GAZI SAĞLAYABİLİR
Bayraktar, Türkiye'nin hızlı bir enerji dönüşümü geçirdiğini ve enerjide yapılan yaptırımlar ve yeni projelerin yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ileride böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imzalıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, Türkiye'nin son yıllarda doğal gaz alanında yaptığı yatırımların arttığına işaret ederek, altyapı yatırımlarıyla rahatlıkla yıllık 70-80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumda olduklarını söyledi.
Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan boru hatlarıyla gaz ihraç etme imkanı olduğuna da dikkati çeken Bayraktar, bu sayede Türkiye'nin artık komşu ülke Bulgaristan'a, ortak sınırının olmadığı Macaristan'a, Romanya'ya, Sırbistan'a doğal gaz ihraç ettiğini anımsattı.
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 7,6 MİLYON METREKÜPÜ GEÇTİ
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 51 milyar metreküplük yıllık tüketimiyle Avrupa'nın 4. büyük doğal gaz pazarına sahip olduğunu ifade etti.
2002'nin Türkiye'de doğal gaz için önemli bir milat olduğunun altını çizen Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ile sadece 5 ilde kullanılan doğal gaz bugün 81 il, 862 yerleşim yeri ve 212 Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Bugün, doğal gazda Türkiye olarak günlük 7,5 milyon metreküpün üzerinde bir üretimimiz var, 3,2 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye'nin 15 Ağustos'ta doğal gazda günlük bazda üretim rekoru kırarak 7 milyon 609 bin metreküpe ulaştığını, sadece Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleştirilen üretimin ise 15 Ağustos'ta 6 milyon 146 bin metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.
Singapur'dan yola çıkan yüzer üretim depolama ve tahliye platformunun (FPSO) bu ay sonunda Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, "Aktivasyon işlemleri sonrası bu tesis 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak 10 milyon metreküplük üretim yapacak." diye konuştu.
Shell Üst Yöneticisi Sawan da anlaşmanın BOTAŞ, Shell, Bakanlık arasındaki güven ilişkisi üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Sawan, güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak, Türkiye'nin ulusal enerji stratejini desteklemek ve artan LNG talebini karşılamak için yeni fırsatları "dört gözle beklediklerini" söyledi.
Konuşmanın ardından BOTAŞ ve Shell arasında uzun vadeli LNG anlaşması imzalandı.
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