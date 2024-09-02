BOTAŞ ve Shell arasında LNG anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

Söz konusu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Bayraktar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yıllık doğal gazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek durumda olduğunu, bu kapsamda dengeli bir tedarik portföyü oluşturmak amacıyla hem komşu ülkelerle hem de uluslararası şirketlerle çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğal gaz ticareti yaptığını belirterek, "Bu yıl 50. kuruluş yılını idrak eden BOTAŞ 2023 yılındaki 26,5 milyar dolarlık satışıyla Türkiye'nin açık ara en büyük şirketi konumundadır." dedi.

Doğal gaz tedarik portföyünün çeşitlendirilmesi doğrultusunda yarım asırlık tecrübeye sahip BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması imzalanacağını bildiren Bayraktar, "Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmanın iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğal gaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu işbirliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İşbirliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz."