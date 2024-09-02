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Mısır lideri Sisi 12 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 08:52 Güncelleme: 02.09.2024 08:56
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Mısır lideri Sisi 12 yıl sonra Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme sürecinde Başkan Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Kahire'yi ziyaret etmişti. Erdoğan'dan sonra bu kez de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Gazze konusu da gündemde olacak.

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