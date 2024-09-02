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Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 08:25 Güncelleme: 02.09.2024 08:35
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Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın mühimmat deposu imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan "Gürz-12" operasyonunda örgütün mühimmat deposu olarak kullanılan bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.

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