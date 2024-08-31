TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması! İstanbul Valiliği duyurdu

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde 28 Şubat zihniyeti hortladı. Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, Perşembe günü saat 12.30 sıralarında derneğin Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan tesisine gitti. Eşiyle birlikte havuza girmek isteyen İzmirlioğlu'na dernek görevlileri müdahale ederek karısının kapalı olması nedeniyle açık havuzu kullanamayacağını aktardı.

DERNEK BAŞKANI EMİR VERMİŞ: BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR GİRMEYECEK

Kapalı kadının havuzu kullanamamasının nedeni olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu ancak kapalı havuzu kullanabileceğini ya da havuz görevlilerinin odasında bekleyebileceği kaydedildi.

'BURASI DERNEK BİZİM KURALLARIMIZLA YÖNETİLİYOR'

Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, görevlilerin teklifini kabul etmeyip Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan derneğin genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi.

Eşinin giyimi nedeniyle dışlanmasını kabul edemeyen İzmirlioğlu'na dernek başkanı Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini, derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini aktardı. Skandallar silsilesi karşısında şaşkına dönen İzmirlioğlu, dernek üyesi olarak yaşananları kabul etmediğini kaydetti.

"EŞİMİ KAPIDAN ÇEVİRMİŞLERDİ"

Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmirlioğlu'na ise yoğun destek geldi. Paylaşımın ardından skandal olayın daha önce de Gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Mehmet İzmirlioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gazeteci Yirmibeş, "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi. Kendisiyle görüştüm sonra kapalı havuzu kapalılar için açalım dedi. Eşimden de TSYD yetkilisi özür dilemişti, içeri davet etti, eşim kabul etmemişti. Ben bu sorunun çözüldüğünü düşünmüştüm, ancak yasakçı zihniyet halen devam ediyormuş" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİOĞLU A HABER'E KONUŞTU: DAHA ÖNCE DE 28 ŞUBAT SÜRECİNDE MAĞDUR EDİLDİK

"Tesise hayatımda ilk defa eşimle gittim sonra havuz görevlisi geldi eşiniz açık havuza giremez dedi kapalı havuza alalım sizi açık havuza kapalı şekilde alamayız dedi."

"Sonra başkanın yani Oğuz Tongsir'in yanına gittim gayet lakayıt şekilde 'burası özerk kurum burada benim kurallarım geçerli' dedi."

"Daha önce de 28 Şubat sürecinde ailesi mağdur edilmiş biriyim ben. Ben orada resmen aynı süreci yaşadım. Ablamın zorla başını açtırmaya çalıştılar, babamın da görev yeri değiştirilmiş ablamdan dolayı. bu insanın da istifa etmesini istiyorum."

TSYD'NİN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), gündem olan havuz konusuyla ilgili açıklama yaptı.

HER SEÇİMDE YENİLMESİNE RAĞMEN PES ETMEYEN ÇEVRELER KİM?

TSYD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz.

YAŞAM BİÇİMLERİNE SAYGI DUYUYORLARMIŞ...

Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayırım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır. Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin yaşam biçimine saygı duyar.

Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır. Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir." denildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Kimse kimseyi zorlayamaz, mecbur edemez. O kuruluş veya başka yerlerde hala hayat tarzını ya da kılık kıyafeti baskı ile kabul ettirebileceğini değiştirebileceklerini düşünen sakat kafaların bir şekilde hizaya getirilmesi lazım.

Kurumun bütün mensupları özür dilemeli ve bu tür uygulamalar yapmaya cüret edenlerin derhal makamlarından uzaklaştırılmaları lazım.