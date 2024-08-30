TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Eşi başörtülü diye havuza alınmadı | Tepkiler çığ gibi yağdı
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyeti A Haber'e anlattı.
28 Şubat zihniyeti bu kez kendini Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde gösterdi. Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, Perşembe günü saat 12.30 sıralarında derneğin Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan tesisine gitti. Eşiyle birlikte havuza girmek isteyen İzmirlioğlu'na dernek görevlileri müdahale ederek karısının kapalı olması nedeniyle açık havuzu kullanamayacağını aktardı. Kapalı kadının havuzu kullanamamasının nedeni olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu ancak kapalı havuzu kullanabileceğini ya da havuz görevlilerinin odasında bekleyebileceği kaydedildi.
'BURASI DERNEK BİZİM KURALLARIMIZLA YÖNETİLİYOR'
Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, görevlilerin teklifini kabul etmeyip Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan derneğin genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi.
Eşinin giyimi nedeniyle dışlanmasını kabul edemeyen İzmirlioğlu'na dernek başkanı Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini, derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini aktardı. Skandallar silsilesi karşısında şaşkına dönen İzmirlioğlu, dernek üyesi olarak yaşananları kabul etmediğini kaydetti.
'EŞİMİ KAPIDAN ÇEVİRMİŞLERDİ'
Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmirlioğlu'na ise yoğun destek geldi. Paylaşımın ardından skandal olayın daha önce de Gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Mehmet İzmirlioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gazeteci Yirmibeş, "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi. Kendisiyle görüştüm sonra kapalı havuzu kapalılar için açalım dedi. Eşimden de TSYD yetkilisi özür dilemişti, içeri davet etti, eşim kabul etmemişti. Ben bu sorunun çözüldüğünü düşünmüştüm, ancak yasakçı zihniyet halen devam ediyormuş" ifadelerini kullandı.
İZMİRLİOĞLU A HABER'E KONUŞTU: DAHA ÖNCE DE 28 ŞUBAT SÜRECİNDE MAĞDUR EDİLDİK
"Tesise hayatımda ilk defa eşimle gittim sonra havuz görevlisi geldi eşiniz açık havuza giremez dedi kapalı havuza alalım sizi açık havuza kapalı şekilde alamayız dedi."
"Sonra başkanın yan Oğuz Tongsir'in yanına gittim gayet lakayıt şekilde 'burası özerk kurum burada benim kurallarım geçerli' dedi."
"Daha önce de 28 Şubat sürecinde ailesi mağdur edilmiş biriyim ben. Ben orada resmen aynı süreci yaşadım. Ablamın zorla başını açtırmaya çalıştılar, babamın da görev yeri değiştirilmiş ablamdan dolayı. bu insanın da istifa etmesini istiyorum."
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