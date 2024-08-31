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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP nefret söyleminin hamisi olamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 10:58 Güncelleme: 31.08.2024 11:37
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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP nefret söyleminin hamisi olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine bir sokak röportajı esnasında ağır ifadeler kullanan Dilruba Kayserilioğlu tutuklanmasının ardından serbest bırakıldı. Kayserilioğlu tahliye olur olmaz soluğu CHP'nin İzmir'deki etkinlikte aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayserilioğlu'na sahip çıkarken yaptığı konuşmada "İyi ki varsın Dilruba" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerine tepki gösterirken "Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İzmir'de yapılan sokak röportajında hükümete ve Başkan Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullanan Dilruba Kayserilioğlu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

İTİRAZ SONRASI TAHLİYE EDİLDİ

İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "hakaret" suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi.

Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu tahliye edildi.

KOŞA KOŞA CHP ETKİNLİĞİNE

Kayserilioğlu tahliye olur olmaz soluğu CHP'nin 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda aldı.

ÖZGÜR ÖZEL SAHİP ÇIKTI: İYİ Kİ VARSIN DİLRUBA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na sahip çıkarak "Dilruba'ya koruma memurlarının yanında dedim ki 'burada racondur. Ziyarete gelen iade-i ziyarete gitmen lazım' dedim 'İnşallah Özgür Bey' dedi. Kendisi 24 saat olmadan iade-i ziyarete geldi. İyi ki varsın Dilruba." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN YANIT GELDİ: NEFRET SÖYLEMİNİN HAMİLİĞİNİ YAPIYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur." ifadelerini kullandı.

"SORUMSUZ BİR SİYASİ ANLAYIŞ"

Çelik ayrıca "Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir." dedi.

CHP nefret söyleminin hamisi olamazCHP nefret söyleminin hamisi olamaz "CHP NEFRET SÖYLEMİNİN HAMİSİ OLAMAZ"

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